Un video promozionale pubblicato da Vanity Fair, con protagonista un'attrice di Saturday Night Live, è stato tagliato, eliminando un dettaglio importante. La modifica ha suscitato reazioni di protesta e polemiche sui social e tra gli utenti, che hanno notato la differenza tra la versione originale e quella pubblicata. L'episodio ha attirato l’attenzione sul modo in cui vengono gestiti i contenuti digitali e le modifiche ai materiali promozionali.

Un semplice video promozionale si è trasformato in un caso mediatico. Vanity Fair è finita al centro delle critiche dopo aver modificato un contenuto con protagonista Chloe Fineman, attrice del cast di Saturday Night Live. Il video, pensato come un gioco tra colleghi per testare quanto si conoscessero, ha preso una piega inaspettata quando Fineman ha raccontato un episodio del suo passato che ha scioccato pubblico e partecipanti. Durante il video, l’attrice ha spiegato di essere stata licenziata da un lavoro estivo come animatrice in un campo, quando aveva circa 16 anni. Il motivo? Uno scherzo ai danni di un bambino, descritto come una reazione a comportamenti fastidiosi da parte del piccolo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Video choc di Vanity Fair tagliato: un dettaglio importante è stato cancellato (ed è esplosa la polemica)

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