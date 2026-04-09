Viaggio nel risveglio della Riviera | Cesenatico rinnova offerta e look

Durante la Pasqua, la costa adriatica si è risvegliata con un clima mite e un afflusso di visitatori che ha animato le località di tutta la regione. In particolare, Cesenatico ha annunciato un rinnovo dell’offerta turistica e un nuovo look per alcune zone del centro storico, attirando l’attenzione di residenti e turisti. L’evento ha segnato l’inizio di una stagione che punta a valorizzare le tradizioni e le novità della riviera.

Cesenatico, 9 aprile 2026 – È stata una Pasqua da incorniciare su tutta la costa adriatica, dai lidi ferraresi all’Ascolano. Il bel tempo ha favorito l’arrivo dei turisti, le spiagge, gli alberghi e i ristoranti si sono riempiti. Un avvio con il botto in attesa dei prossimi ponti, quelli del 25 aprile e del primo maggio. Ma la stagione estiva è alle porte. Cominciamo dunque oggi da Cesenatico un viaggio nelle località turistiche per raccontare prospettive, novità, appuntamenti e tendenze. Gli operatori si stanno preparando, sia pure con qualche incognita, prima tra tutte quella legata all’ atteso bando-tipo del Governo sulle concessioni balneari che, dall’anno prossimo, dovranno rispondere ai criteri europei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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