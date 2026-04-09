Un illustratore noto per il suo lavoro con la Marvel ha realizzato un progetto intitolato “Il mio Paradiso”, che invita a un viaggio tra le immagini e le suggestioni dell’immaginario dantesco. La mostra presenta una serie di opere artistiche ispirate alla descrizione del Paradiso presente nella Divina Commedia, offrendo una interpretazione personale di questo viaggio ultraterreno. L’esposizione è stata inaugurata questa settimana in una galleria di arte contemporanea.

Ha per titolo “Il mio Paradiso“ il viaggio creativo e contemporaneo nell’immaginario del Paradiso dantesco - guidato dagli studenti del liceo Galilei e costruito sulle tavole di Gabriele dell’Otto, illustratore e fumettista della Marvel, accompagnate da un commento di Franco Nembrini – che prende forma da oggi attraverso il progetto espositivo organizzato nella sede di viale Gorizia dell’Istituto. Ideato dal Liceo legnanese con la Fondazione Bianca Ballabio, il progetto nasce con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla poesia di Dante, stimolando riflessione, immaginazione e partecipazione attiva, e dal desiderio di valorizzare la terza cantica della Divina Commedia, spesso trascurata perché ritenuta troppo teologica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viaggio nel Paradiso dantesco con l’illustratore della Marvel

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Il viaggio di "Scelte Capitali" entra nel profondo di un concetto chiave per l’economia: la scarsità. Un contributo chiave, vediamo nella sesta puntata del podcast con Luigino Bruni, arriva dai francescani, esperti di povertà e dunque di scarsità. Dal Santo di Assi x.com