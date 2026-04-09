Viaggiava con un' ascia nell' abitacolo | denunciato automobilista

Un automobilista è stato denunciato dai carabinieri del Radiomobile di Piove di Sacco dopo essere stato trovato con un’ascia nel veicolo. Si tratta di un uomo di 38 anni, residente nel Piovese, già noto alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto durante un controllo di routine, quando i militari hanno scoperto l’arma nascosta nell’abitacolo del veicolo. La denuncia riguarda il porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Piove di Sacco hanno denunciato un 38enne del Piovese già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’episodio si è verificato questa notte, a cavallo tra l'8 e il 9. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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