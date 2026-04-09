Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 9 aprile 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata monitorata da Astral infomobilità. La redazione ha fornito aggiornamenti sul traffico e sulla situazione delle strade, offrendo informazioni utili ai pendolari e agli automobilisti in transito nella regione. Dalle prime ore della serata, sono state segnalate alcune criticità e disagi lungo alcuni percorsi principali.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico sul Raccordo Anulare Tuttavia in carreggiata esterna si sta in coda tra le uscite Roma Fiumicino e via del mare ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo rallentamenti all'altezza di Cervara Verso il raccordo anulare sulla Roma Fiumicino invece si procede a rilento tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur nel quadrante sud della capitale per chi viaggia sul litorale sulla via del mare code tra il raccordo e Vitinia sulla Colombo traffico congestionato tra il raccordo e via di Malafede in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 20:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 09:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Come di consueto in queste prime... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 19:40Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con accordo anulare in ... romadailynews.it Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook