Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 9 aprile 2026, la viabilità nella regione Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. L'azienda fornisce quotidianamente informazioni sul traffico e sulla circolazione stradale, offrendo dati in tempo reale sulla situazione delle principali vie della capitale e delle aree circostanti. L'aggiornamento si concentra su eventuali criticità, lavori in corso e deviazioni, per aiutare gli automobilisti a pianificare i loro spostamenti.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio trafficato in questo il raccordo anulare in carreggiata esterna code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana in interna file tra Cassia Veientana e Salaria poi abbiamo code sempre per traffico tra Nomentana e La Rustica passiamo alle autostrade sul tratto Urbano della Roma Teramo traffico rallentato tra fiorentini e Tor Cervara Verso il raccordo anulare nella stessa direzione sulla Roma Fiumicino a rallenta all'altezza di Parco dei Medici per chi viaggia verso l'Eur invece si procede a rilento sul viadotto della. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 17:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 09:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Come di consueto in queste prime... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in ... romadailynews.it Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook