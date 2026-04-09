Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 9 aprile 2026, Astral Infomobilità ha aggiornato sulla situazione della viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e eventuali criticità presenti nella rete stradale regionale. La redazione di Astral si impegna a fornire notizie aggiornate per agevolare gli spostamenti dei cittadini lungo le principali arterie.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra le uscite Cassia Veientana e Salaria è più avanti rallentamenti dalla Nomentana alla Prenestina in esterna invece abbiamo code a tratti anche per traffico dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana andiamo sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra fiorentini e raccordo anulare in uscita da Roma ora il traffico sulle sulla Salaria si rallenta all'altezza dell' aeroporto dell'Urbe In entrambe le direzioni sulla Flaminia file tra via di Grottarossa... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 16:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 09:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Come di consueto in queste prime... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Come di consueto in queste prime ore ... romadailynews.it Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook