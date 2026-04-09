Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 9 aprile 2026, si segnala una comunicazione di Astral infomobilità riguardante la viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha diffuso aggiornamenti sulla situazione del traffico e sulle condizioni delle strade nella regione, offrendo informazioni utili ai cittadini e ai viaggiatori. Il servizio mira a fornire dati in tempo reale per favorire la mobilità e la pianificazione degli spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle auto cade sulla A1 Firenze Roma è risolto l'incidente avvenuto in precedenza al km 496 e circolazione scorrevole tra Orte e Magliano Sabina in direzione Roma ci spostiamo su Urbano della Roma Teramo traffico rallentato tra fiorentini e Tor Cervara Verso il raccordo anulare sulla Roma Fiumicino invece si procede a rilento tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico tra le uscite Laurentina e diramazione Roma Sud in interna... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 15:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 09:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Come di consueto in queste prime... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Come di consueto in queste prime ore ... romadailynews.it Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook