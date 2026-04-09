Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 13 | 25

Oggi alle 13:25, la redazione di Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio offre notizie sulla situazione del traffico e eventuali disservizi in tempo reale. La comunicazione si rivolge agli automobilisti e a chi si muove nelle aree interessate, con informazioni utili per pianificare gli spostamenti durante la giornata.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per la 1 Firenze Roma incidente traffico rallentato tra Orte e Magliano Sabina direzione Roma prestare attenzione e sulla Pontina ancora un incidente a provocare code tra castagnette Pomezia verso Roma su tratto Urbano della A24 è ancora chiuso il bivio per il traffico che proviene dal raccordo anulare causa incidente avvenuto in tangenziale est con code già a partire da Portonaccio e ci siamo sul raccordo anulare dove in carreggiata esterna Ci sono code all'altezza della Appia traffico tornato regolare sulla 91 Roma Fiumicino... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 13:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura del raccordo di... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 09:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Come di consueto in queste prime ore ... romadailynews.it Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook