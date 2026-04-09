Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 9 aprile 2026, la situazione della viabilità nella regione Lazio è stata aggiornata tramite il servizio Astral Infomobilità. La redazione ha fornito le ultime notizie sulla circolazione stradale, offrendo informazioni utili per chi si trova in transito nella zona. Nessuna modifica o incidente rilevante è stata segnalata fino a quel momento.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal tratto Urbano della A24 ancora chiuso il bivio per il traffico che proviene dal raccordo anulare a causa di un incidente avvenuto in tangenziale est e code a partire da Portonaccio Attenzione ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna è risolto l'incidente tra casina e Appia permangono comunque rallentamenti mentre in esterna la circolazione è regolare sulla 91 Roma Fiumicino rallentamenti all'altezza della ANSA del Tevere verso la Colombo si rallenta anche sulla via Nettunense altezza a Frattocchie e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 12:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 09:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Come di consueto in queste prime... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Come di consueto in queste prime ore ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook