Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 del 9 aprile 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio viene aggiornata dal servizio di Astral infomobilità. La redazione fornisce informazioni in tempo reale sulla circolazione stradale, senza segnalare incidenti o restringimenti specifici. L’obiettivo è aggiornare gli automobilisti e i pendolari sulla situazione attuale delle strade principali e delle eventuali criticità lungo il territorio regionale.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal Urbano della A24 chiuso il bivio per il traffico che proviene dalla raccordo anulare la causa un incidente avvenuto in tangenziale est e code a partire da via Togliatti e ci spostiamo sulla raccordo anulare dove in carreggiata interna è stato risolto l'incidente tra la diramazione Roma nord Bufalotta e la circolazione è tornata regolare mentre Ci sono code per un altro incidente tra Casilina e Appia prestare attenzione in esterna solo rallentamenti altezza Appia Per il resto la circolazione è regolare e sulla 91. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli primo...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 09:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene...

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Pontina code tra Pomezia e ... romadailynews.it

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