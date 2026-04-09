Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 del 9 aprile 2026, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato lo stato della viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha fornito aggiornamenti sulla situazione del traffico, che riguardano diverse arterie principali e strade secondarie della regione. Le informazioni sono state trasmesse attraverso i canali ufficiali di Astral infomobilità, rivolgendosi agli utenti in cerca di indicazioni sulla circolazione stradale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Pontina code tra Pomezia e Spinaceto verso Roma Anche a causa di un veicolo in panne e ci sposiamo a Roma sulla 91 Roma Fiumicino traffico intenso e code tra ANSA del Tevere e viadotto della Magliana su centro code per traffico intenso sul tratto Urbano della A24 dal raccordo anulare alla tangenziale est in entrata verso il centro è nella direzione opposta code tra Tor Cervara e raccordo anulare In quest'ultima direzione sempre per traffico si rallenta sulla via Appia dall'aeroporto di Ciampino e fino al Raccordo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 08:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio parliamo da 1 Napoli Roma dove a... Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico momento Come di consueto... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Come di consueto in queste prime ore ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook