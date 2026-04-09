Il Senato ha approvato il decreto Bollette, che diventa così legge. Il provvedimento prevede una mobilitazione complessiva di 5 miliardi di euro. È stato presentato come un intervento volto a garantire risparmi e benefici diretti per famiglie e imprese. La misura è entrata in vigore dopo l’approvazione e si prevede che avrà effetti immediati sui costi energetici.

«Il decreto bollette è legge. È un provvedimento che garantirà risparmi e benefici diretti per famiglie e imprese. Aiutiamo chi è più in difficoltà con il bonus sociale che sale a 315 euro, riduciamo gli oneri generali di sistema che gravano sulle bollette di oltre quattro milioni di imprese, poniamo le basi per abbassare in modo strutturale il costo dell'energia». Il messaggio è stato consegnato ieri sera in un post su X, dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Che ha definito il decreto «concreto e coraggioso», con norme «che nessun altro prima di noi aveva immaginato di scrivere». Con il via libera del Senato, vengono mobilitati complessivamente 5 miliardi di euro, destinati in larga parte alle fasce più vulnerabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Via libera del Senato al decreto Bollette. Mobilitati complessivamente 5 miliardi

Via libera del Senato al decreto bollette: è legge. Dai bonus al telemarketing, tutte le novitàVia libera definitivo del Senato con xx voti a favore e xx contro al decreto bollette.

Decreto Bollette è legge, via libera del Senato: bonus da 115 euro e stop al telemarketing. Ma i consumatori attaccano: “Misure già superate”Con 102 voti favorevoli, 64 contrari e 2 astenuti, il Senato ha confermato la fiducia posta ieri dal governo sul decreto Bollette, che recepisce...

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Decreto Bollette è legge, via libera del Senato: bonus da 115 euro e stop al telemarketing. Ma i consumatori attaccano: Misure già superateCon 102 voti favorevoli, 64 contrari e 2 astenuti, il Senato ha confermato la fiducia posta ieri dal governo sul decreto Bollette, che recepisce senza modifiche il testo già licenziato dalla Camera. orizzontescuola.it

Decreto bollette, via libera definitivo: aiuti per 5 miliardi tra bonus e nuove regole su energiaIl decreto bollette è legge. L’aula del Senato ha dato il via libera definitivo al provvedimento, approvato con la fiducia posta dal Governo e senza modifiche ... pupia.tv

Via libera dell'Aula del Senato, con la fiducia, al decreto bollette. Il testo, in seconda lettura a Palazzo Madama, è legge. I sì sono stati 102, i no 64 e gli astenuti sono stati 2. ANSA/ANGELO CARCONI - facebook.com facebook

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