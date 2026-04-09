Via libera allo stato di emergenza in 4 regioni stanziati i primi fondi per la Frana di Petacciato

Il Consiglio dei ministri ha approvato lo stato di emergenza di dodici mesi per quattro regioni italiane, tra cui Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. La decisione è stata presa durante una riunione che è durata meno di un'ora a Palazzo Chigi. Sono stati inoltre stanziati i primi fondi destinati a fronteggiare la frana di Petacciato.

(Adnkronos) – Stato di emergenza di dodici mesi per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. È quanto approvato nel Consiglio dei ministri durato meno di un'ora a Palazzo Chigi. "A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 marzo 2026 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, il Governo Meloni ha deliberato,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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