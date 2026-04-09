Via bici e rottami Ma poco dopo è ancora caos

Dopo mesi di caos e disordine, le rastrelliere per le biciclette sono tornate visibili e vuote, con il ferro che riemerge da sotto i detriti e i rottami. Le strutture si presentano libere da telai aggrovigliati, ruote piegate e catene arrugginite. Tuttavia, poco tempo dopo, si ripresenta una situazione di confusione e disordine, con il traffico che torna a ingorgarsi e le biciclette che vengono abbandonate di nuovo sul ciglio della strada.

Le rastrelliere vuote, finalmente visibili. Il ferro delle strutture che riemerge dopo mesi, senza più telai aggrovigliati, ruote piegate, catene arrugginite sopra. Per qualche ora, davanti alla stazione ferroviaria di Fano, lo spazio è tornato spazio vivibile. Ieri mattina, alle 8.30, è partita infatti la rimozione delle biciclette abbandonate. La ditta incaricata ha lavorato una dopo l’altra, liberando stalli, marciapiedi e tratti di ciclabile. Un intervento atteso, preceduto dai cartelli affissi dal 1° marzo e dalla scadenza del 2 aprile, poi slittata all’8 per lasciare qualche giorno in più a chi poteva ancora recuperare il proprio mezzo. Rastrelliere liberate, ordine ristabilito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via bici e rottami. Ma poco dopo è ancora caos Leggi anche: Grave incidente: 74enne cade dalla bici e muore poco dopo La Polizia Locale libera la città dalle bici fantasma. I rottami torneranno poi a nuova vitaNon si ferma l’impegno del Comune di Forlì per la tutela del decoro urbano e la promozione della mobilità sostenibile. Argomenti più discussi: Cimitero delle bici in stazione. Rinviato il blitz a dopo Pasqua; Taggia, bici abbandonate tra marciapiedi e ringhiere: un lettore ne chiede la rimozione urgente per il decoro urbano (Foto). Lo straordinario kit che trasforma ogni bici in un’e-bike (e salva il tuo vecchio rottame)Ammettiamolo: chi non ha un vecchio biciclo relegato in un angolo, con le gomme sgonfie e un sottile strato di polvere che grida vendetta? Quella bici, che un tempo era la tua compagna di avventure, è ... greenme.it La cura per i «ravaldoni». Le bici abbandonate torneranno a vivereLa polizia locale in campo per rimuovere le ’due ruote’ senza più padroni. Nel 2026 sono già 240: saranno destinate a studenti e persone fragili. msn.com Biciclette abbandonate, il Comune parte dalla stazione: via alla rimozione in città - facebook.com facebook