Si terrà a Roma un evento intitolato “L’Italia dei Liberali. Verso il 2027”, promosso da un rappresentante politico. L’iniziativa si propone di rilanciare una tradizione politica che, pur rimanendo spesso in secondo piano, ha avuto un ruolo importante nel panorama nazionale. L’obiettivo è riaccendere il dibattito e coinvolgere i diversi attori politici in vista delle prossime scadenze elettorali.

C’è un’ambizione che va oltre il calendario della due giorni romana “ L’Italia dei Liberali. Verso il 2027 ”: rimettere in moto una tradizione politica spesso minoritaria, ma decisiva per leggere il presente. Tra istituzioni, accademia e dibattito pubblico, l’iniziativa ideata da Federico Bini (editore della neonata Straborghese edizioni e saggista) prova a trasformare un evento in un progetto. Ne abbiamo parlato con lui. Da dove nasce l’idea di questa iniziativa e che segnale vuole dare? Nasce da un’esigenza molto concreta. Nell’ultimo anno mi sono posto due obiettivi: costruire una piccola casa editrice per recuperare e rilanciare autori liberali tra Ottocento e Novecento e, parallelamente, dare vita a un think tank. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Vi spiego come sarà l’Italia dei liberali. Bini lancia l’evento romano

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