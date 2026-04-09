Vestuti e Castello d’Arechi Marenghi | Ora riqualificazione e maggiore connessione con i cittadini

Oggi il candidato sindaco di Salerno ha visitato lo stadio Donato Vestuti e il Castello d’Arechi. L’obiettivo è valutare lo stato attuale di questi luoghi e discutere di proposte per la riqualificazione e il miglioramento dei collegamenti con i cittadini. La visita fa parte di un'azione volta a raccogliere informazioni e a pianificare eventuali interventi di valorizzazione del patrimonio cittadino.

Nella giornata di oggi Gherardo Maria Marenghi, candidato alla carica di sindaco della città di Salerno con Fratelli d’Italia, Lega (Prima Salerno) e Noi Moderati, ha effettuato un sopralluogo allo stadio cittadino Donato Vestuti e al Castello d’Arechi, per verificare da vicino lo stato di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Elezioni comunali, Marenghi si presenta: “Sicurezza, rilancio economico e riqualificazione dei quartieri”Rilancio economico, riqualificazione urbana e sicurezza come leva per restituire centralità alla città quello del candidato sindaco di Salerno,... Elezioni a Salerno, Cirielli (FdI): "Marenghi? Nome di grande qualità, ora approfondimento con alleati"Il viceministro agli affari esteri sulla possibile candidatura del docente universitario: "Niente fughe in avanti, l'obiettivo è il centrodestra... Argomenti più discussi: Arte, Storia e Cultura al Castello di Cavernago; Ti racconto un’opera Marco Bettio spiega Pulse al Castello Gamba; Ci siamo persi il vestito da sposa di Blerta Celibashi (neo)moglie del principe Leka d'Albania; Castello di Belgioioso (PV): Next Vintage, la mostra più aristocratica dedicata alla moda e agli accessori d’epoca. Da sx Rosetta Gargiulo, Cosimina e Flora Vestuti, anni '60, non oltre il '65. Foto donata da Cosimina Vestuti - facebook.com facebook