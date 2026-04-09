Vestiti da sogno - Laboratorio creativo per ragazze i
Il viaggio creativo di Giochi al Museo con Spazio VidaDiba continua con il quinto appuntamento: insieme daremo forma agli abiti dei nostri sogni, tra stoffe, colori e tanta immaginazione. Un viaggio tra tecniche nuove, auto-progettazione, fantasia e tanto divertimento. Un laboratorio dove i. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Il Castello Alfonsino si trasforma in un laboratorio creativo per famiglieBRINDISI - Un’esperienza che unisce memoria, creatività e dialogo tra generazioni.
Rintracciarsi: laboratorio creativo di esplorazione delle esperienze femminiliSabato 21 marzo, dalle 9:30 alle 11:30, a San Pietro al Natisone, si terrà “Rintracciarsi”, un laboratorio promosso dal Comune di San Pietro al...