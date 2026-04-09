Vespe lupi e streghe | il piacere di festeggiare la promozione in casa dei cugini

Da tre anni, il girone C del campionato regionale è dominato da squadre campane, con promozioni che si sono susseguite in modo curioso. Recentemente, una famiglia ha organizzato una festa in casa dei cugini per celebrare il successo di un giovane, con decorazioni e temi ispirati a vespe, lupi e streghe. L’evento ha coinvolto amici e parenti, creando un’atmosfera allegra e conviviale.

Tempo di lettura: 2 minuti Da tre anni il girone C parla campano e ogni promozione è arrivata con una curiosa coincidenza. Juve Stabia, Avellino e Benevento hanno raggiunto la cadetteria negli ultimi tre anni sancendo, di fatto, un predominio territoriale nella terza serie e un elogio alla grande programmazione. L’ultima in ordine di tempo è stata la strega dopo il successo all ‘Arechi contro la Salernitana e la contemporanea caduta del Catania in casa col Picerno. Serie B dopo tre anni, vincendo nel derby e lontano dalle mura amiche. Ed è proprio questa la considerazione che apre alla curiosa coincidenza. Eh sì, perchè l’anno prima la matematica vittoria del torneo, quella dei lupi, arrivò proprio lontano da casa e nella sfida contro i cugini del Sorrento, anche se la gara non si è giocata in Costiera ma a Potenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vespe, lupi e streghe: il piacere di festeggiare la promozione in casa dei cugini Leggi anche: Liberata la casa di Ivano dei Cugini di Campagna, la donna che l’ha occupata riconsegna le chiavi Promozione Girone A. Il Montelupo frena la corsa promozione. Tomeo sul finale castiga i padroni di casaMONTELUPO 0 CASALGUIDI 1 MONTELUPO: Lensi, Lelli (23’ Pucci) Cupo, Tremolanti, Corsinovi (79’ Marrazzo, poi dal 91’ Esposito) Alicontri, Fermaca,...