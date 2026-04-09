Mancano pochi giorni al derby e la Recanatese tenta di mantenere la striscia positiva di risultati, dopo alcune partite caratterizzate da alti e bassi. La squadra si prepara ad affrontare la sfida con l’obiettivo di consolidare le prestazioni recenti, in un momento di grande attesa tra i tifosi. La squadra si allena con concentrazione, consapevole dell’importanza di portare a casa un risultato utile.

La continuità, questa sconosciuta. Anzi peggio: per la Recanatese, in questa tribolatissima stagione, è stata una chimera, sempre invocata, sempre rincorsa per sistemare una classifica allarmante sin dall’avvio ma mai effettivamente raggiunta, nelle rare occasioni in cui si era centrata una vittoria. Nella seconda giornata il successo a San Mauro Pascoli aveva aperto il cuore alla speranza per un’annata quantomeno tranquilla. Invece, dopo il non esaltante pareggio casalingo con il Termoli, è arrivato il filotto di sei sconfitte consecutive coincise con il periodo più nero della gestione Savini e con la "frattura" societaria tra la componente civitanovese e la cosiddetta vecchia guardia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verso il derby. La Recanatese cerca la continuità di risultati

Verso il derby con l’Ancona. "Recanatese, serve una grande prova e azzerare gli errori»Vigilia del derby con l’Ancona nel quale, oggettivamente, l’aspetto campanilistico passa, per una volta, in secondo piano.

Leggi anche: Il derby. Gigli: "Montefano, dai continuità ai risultati». Papa: "Chiesanuova attesa da una sfida difficile»

Temi più discussi: Verso il derby. La Carrarese in campo con una maglia speciale tra tradizione ed inclusione; Fano Rugby verso il derby esterno con la cadetta della Fiorini Pesaro: partita che vale un po’ di storia!; Prima categoria. Carrarese Giovani e Romagnano verso il derby apuano; L'Italia del baseball. Gli Avigliana Rebels verso il derby con Settimo.

Verso il derby Siena-Grosseto, Voria: È una prova importante. Serve lo spirito giustoCresce l’attesa per il derby tra Siena e Grosseto in programma domani alle 18 allo stadio Franchi. Alla vigilia della gara con la prima in classifica il mister bianconero Gill Voria ha parlato in sala ... radiosienatv.it

Salernitana verso il derby: difesa in emergenza, Cosmi aspetta segnaliStampa La Salernitana si avvicina al derby con il Benevento tra prudenza e incognite. A tenere banco sono le condizioni di Cabianca e Gyabuaa, entrambi fermati per precauzione dopo gli ultimi acciacch ... salernonotizie.it

Forchielli al bivio candidatura: “Mi fermo, poi cambio verso. E’ una campagna elettorale difficile” x.com

Verso le 13,30 di oggi i carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno fermato a Varano Borghi (Varese) Elia Del Grande, allontanatosi il giorno di Pasqua da Alba. L’uomo era alla guida di una Fiat 500, che risultava rubata vicino al cimitero della frazione Le - facebook.com facebook