Domani si gioca una partita tra due squadre di Serie A con obiettivi opposti: una cerca di sovvertire il risultato della sfida di Coppa Italia, in cui aveva perso 3-0, mentre l'altra punta a consolidare la propria posizione in classifica. La sfida tra queste due formazioni è diventata uno degli incontri più attesi e complessi del campionato negli ultimi anni.

Da qualche anno a questa parte, il match tra la Dea e la Vecchia Signora è uno dei più insidiosi della stagione. L’ Atalanta di Paladino è diventata una squadra imprevedibile, non così semplice da affrontare. La Juventus di Spalletti, d’altro canto, non può permettersi passi falsi. Due ragioni spingono i bianconeri a fare bene: dimostrare che la Juventus non è quella vista in Coppa Italia lo scorso febbraio, ma è una squadra in grado di lottare per i propri obiettivi, ma soprattutto, deve vincere per sorpassare momentaneamente il Como di Fabregas ed entrare in zona Champions. La partita di sabato 11 aprile si preannuncia come uno spettacolo imperdibile, che vedrà in campo due squadre affamate di vittoria. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Verso Atalanta-Juventus con due obiettivi: rovesciare il 3-0 di Coppa Italia e vincere per mandare un messaggio a Roma e Como

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ATALANTA JUVENTUS 3-0 | ELIMINATI DALLA COPPA ITALIA, SCELTE SBAGLIATE MA RISULTATO IMMERITATO

Temi più discussi: Atalanta verso una Juve che ha lo stesso passo: sabato saranno i dettagli a decidere la gara; Probabili formazioni Atalanta-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Scamacca, De Ketelaere, Raspadori, Di Gregorio, Perin, David e Boga; Atalanta: Scamacca in gruppo, verso il recupero per la Juventus; Gallery | Prossimo obiettivo: la gara contro l'Atalanta.

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Verso la Juventus a fari spenti: chi c’è, chi non c’è, il programmaUn allenamento nel pomeriggio della vigilia, cioè venerdì, e un richiamo, classicissimo in questi casi, la mattina del giorno della partita. L’ Atalanta, anche stamani in tarda mattinata, ha continuat ... calcioatalanta.it

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