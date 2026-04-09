Verona salvato Billy | via la prigionia per il cane dei lupi

I Carabinieri Forestali di Tregnago hanno sequestrato un pastore maremmano di sette anni, che era stato tenuto in isolamento totale in provincia di Verona. Dopo l’intervento, il cane è stato affidato a una famiglia disposta a prendersene cura, ponendo fine a un periodo di abbandono e privazione della libertà. La vicenda ha portato alla liberazione dell’animale, che ora potrà vivere in un ambiente più adeguato alle sue esigenze.

Un intervento dei Carabinieri Forestali di Tregnago ha permesso di sottrarre un pastore maremmano di sette anni a una condizione di isolamento estremo in provincia di Verona, portando il cane verso una nuova vita con una famiglia amorevole dopo anni di abbandono funzionale. Billy, l’animale coinvolto, era stato utilizzato per anni come semplice strumento di difesa contro i lupi, vivendo confinato in un perimetro ristretto e privo delle cure necessarie. La realtà in cui Billy trascorreva le giornate era segnata da una profonda marginalità, sia fisica che sociale. Il cane si trovava rinchiuso in una struttura situata su un terreno in pendenza, dove la vegetazione selvatica aveva ormai avvolto completamente la rete metallica del recinto, creando un muro naturale che lo separava dal mondo esterno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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