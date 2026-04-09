Verona nasce All Inclusive | un laboratorio per abbattere ogni barriera

A Verona è stato avviato un nuovo gruppo di volontariato chiamato All Inclusive, con l’obiettivo di promuovere l’accessibilità universale. Il laboratorio si propone di abbattere le barriere che limitano la partecipazione di tutte le persone alla vita sociale, lavorativa e ricreativa. Il progetto si inserisce in un percorso che coinvolge diversi soggetti locali, con l’intento di sviluppare soluzioni concrete e condivise.

Un nuovo nucleo di volontariato, denominato All Inclusive, ha preso il via a Verona con l’obiettivo di trasformare l’accessibilità universale in un progetto sistemico. L’organizzazione punta a superare le barriere fisiche, sensoriali e culturali attraverso un approccio interdisciplinare che coinvolge la cittadinanza attiva e la ricerca di soluzioni creative per i contesti sociali ed economici. L’iniziativa nasce dalla convergenza di esperienze pregresse nel settore del sociale. Il gruppo fondatore è composto da Daniela Castagnaro, Chiara Chiappa, Fosca Franzosi, Francesca Fuss, Gilberto Lamacchi, Elena Mastini, Bruno Tosoni e Alberto Sperotto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, nasce All Inclusive: un laboratorio per abbattere ogni barriera Sfida a Città di Castello: "Abbattere ogni barriera"L’architettura e la cultura si fondono in un abbraccio sociale necessario per ridefinire il concetto di accoglienza, trasformando lo spazio fisico in... L’arte abbatte ogni barriera: il laboratorio creativo di CavalliL’artista torinese Emiliano Cavalli ha guidato un laboratorio creativo presso il Centro diurno disabili Adelante, trasformando il tema della... Argomenti più discussi: Inclusione universale a Verona e Villafranca: nasce ALL INCLUSIVE; Nasce All Inclusive, il nuovo progetto che promuove la cultura dell'accessibilità universale; Nasce All Inclusive, inclusione diventa un progetto sociale e culturale a 360 gradi; Con All Inclusive l’inclusione diventa un progetto sociale a 360 gradi. Prenota con 50€ su www.ventoviaggi.it ESTATE 2026 SHARM EL SHEIKH Volo diretto + Resort Vento Club Bronze 4* + Hard All Inclusive + Trasferimenti + Assicurazione 1170€ 11-18 AGO bit.ly/OfferteSharm 1170€ 18-25 AGO bit.ly/OfferteSharm Ba - facebook.com facebook La guida ai resort sul mare all inclusive per famiglie più belli del nostro Paese. Dalle spiagge della Liguria alle coste dell'Adriatico, fino alle nostre stupende isole e regioni del sud x.com