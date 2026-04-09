Da domenica 12 aprile, il programma andrà in onda alle 16.30, segnando un cambio di orario rispetto alle trasmissioni precedenti sul palinsesto di Canale 5. La modifica riguarda la fascia pomeridiana e interesserà tutti gli spettatori abituali che seguono questa trasmissione. Nessuna variazione è stata annunciata per la durata o il contenuto del programma, che continuerà a essere trasmesso nello stesso formato.

A partire da domenica 12 aprile, uno dei programmi più seguiti del pomeriggio di Canale 5 subirà una modifica significativa nel suo orario di messa in onda. Stiamo parlando di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, noto per le sue interviste a personaggi del mondo dello spettacolo. Attraverso il profilo Instagram ufficiale del programma, Mediaset ha comunicato che Verissimo perderà una mezz’ora, spostando l’inizio della trasmissione alle 16.30, lo stesso orario già adottato il sabato. Al momento, i motivi dietro questa variazione non sono stati ufficializzati, anche se sui social gli utenti hanno iniziato a fare le più svariate ipotesi. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Verissimo cambia orario: da domenica 12 aprile il programma parte alle 16.30

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Verissimo cambia orario: novità per la domenica di Silvia Toffanin A partire da domenica 12 aprile, Verissimo anticiperà la partenza alle 16.30, perdendo così mezz’ora rispetto alla programmazione attuale. La decisione è stata comunicata attraverso il profil - facebook.com facebook