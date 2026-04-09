Venezia celebra l’eccellenza della liuteria internazionale

A Venezia si terrà il Venice International Luthiers Show 2026, un evento dedicato alla liuteria internazionale. La manifestazione si svolgerà sabato 11 e domenica 12 aprile al The Gritti Palace. Questa quinta edizione dell’evento ha raccolto l’attenzione di appassionati e professionisti del settore, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti nel mondo dell’arte e della musica.

: torna sabato 11 e domenica 12 aprile il Venice International Luthiers Show 2026 al The Gritti Palace, che ospiterà la quinta edizione della manifestazione diventata negli anni uno degli appuntamenti più significativi dedicati all’arte. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Curiosità, arriva “Pasqua d’Artista”: il Tempio di Pomona celebra l’eccellenza della pasticceria artigianaleSalerno si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento culturale ed enogastronomico dedicato alla tradizione dolciaria pasquale. Traversetolo celebra la Giornata Internazionale della Donna 2026 con “Donne Oggi”In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2026, il Comune di Traversetolo presenta “Donne Oggi”, un ricco calendario di iniziative... Temi più discussi: As???a - Biennale Arte Venezia 2026 - Mostra - Venezia - Arsenale - Padiglione Marocco; Il VIMM celebra 30 anni di ricerca; VII Salone Nautico di Venezia: all’Arsenale attesi 270 espositori e 300 imbarcazioni per il vertice della nautica 2026 organizzato da Vela; Brasile: ambasciata celebra Italian Design Day 2026 con esperti, studenti e professori. L’eccellenza si brinda a Venezia: la notte magica di BellussiIn una serata tra il prestigioso St. Regis Venice e l’incanto di Piazza San Marco, Bellussi celebra il legame tra vino, arte e territorio con un evento esclusivo all’insegna dell’eccellenza italiana È ... panorama.it Salone dell'Alto Artigianato Italiano, inaugurata terza edizioneVenezia celebra l'eccellenza dell'artigianato artistico e il design italiano. Si è inaugurata, oggi 2 ottobre all'Arsenale, la terza edizione del Salone dell'Alto Artigianato Italiano, che ospita 161 ... ansa.it Venezia celebra Claudio Baglioni: arriva il titolo di Ambasciatore della Bellezza Un riconoscimento speciale per uno degli artisti più amati della musica italiana: Claudio Baglioni è stato insignito a Venezia del titolo di Ambasciatore della Bellezza. Un pr - facebook.com facebook Linea Verde Start celebra l’artigianato di Venezia x.com