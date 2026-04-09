Velox il Comune incassa 2,3 milioni | Solo l' 1% dei multati fa ricorso A maggio parificazione tra approvazione e omologazione

Il Comune di Cesenatico ha comunicato che, nel corso di una riunione della giunta, è stata approvata la rendicontazione delle entrate provenienti dalle multe del codice della strada per il 2025. Secondo i dati ufficiali, l’ente ha incassato circa 2,3 milioni di euro, mentre solo l’1% dei multati ha presentato ricorso. A maggio verrà effettuata una parificazione tra approvazione e omologazione delle sanzioni.

Il Comune di Cesenatico informa in una nota che la giunta comunale ha approvato ieri la rendicontazione delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative del codice della strada per l'anno 2025. Le entrate si attestano a 3,3 milioni di euro di cui 2,3 milioni arrivano dall'autovelox presente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Polizia Locale, 106 mila sanzioni per le Ztl: solo per queste il Comune incassa 8,8 milioniBergamo rafforza e riorganizza la sicurezza: “Più controlli, più vicinanza ai cittadini”.