Veicolo travolge e distrugge sette dissuasori in via Parini

Nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, un veicolo ha investito e distrutto sette dissuasori di sosta in via Parini a Lecco. I dissuasori, posizionati tra la carreggiata e il percorso pedonale, sono stati divelti durante l’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le verifiche del caso. Non sono stati segnalati feriti nell’accaduto.

Incidente a Lecco. Nella notte fra mercoledì 8 e giovedì 9 aprile alcuni dei dissuasori di sosta che in via Parini separano la strada dal percorso pedonale sono stati divelti da un veicolo. Non uno, non due, bensì una lunga fila, proprio davanti all'ingresso del cinema Nuovo Aquilone.Sono. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Terrore in Italia, treno travolge veicolo al passaggio a livello. Stop alla circolazione, tutto bloccatoIl boato metallico ha squarciato il silenzio del pomeriggio, trasformando un istante di ordinaria quotidianità in uno scenario di puro terrore. Leggi anche: Milano, occupato il liceo Parini: "Il Parini grida ancora" Temi più discussi: Veicolo travolge e distrugge sette dissuasori in via Parini; Colombia, pochi secondi per salvarsi: camion fuori controllo distrugge un casello autostradale. Il video; Guida ubriaca. Travolge pedoni e non si ferma; Momenti di paura in strada: l'auto sbanda, sale sul marciapiede e distrugge 12 cavalletti, che volano via. Nessun pedone coinvolto. Veicolo travolge e distrugge sette dissuasori in via PariniIncidente a Lecco. Nella notte fra mercoledì 8 e giovedì 9 aprile alcuni dei dissuasori di sosta che in via Parini separano la strada dal percorso pedonale sono stati divelti da un veicolo. Non uno, ... leccotoday.it Travolge lo spartitraffico e distrugge l’auto, alla polizia dice: «Non guidavo in modo pericoloso»«Non ho guidato in modo pericoloso», è stata la risposta di un uomo arrestato con questa accusa a Milton Keynes, nel Regno Unito, a febbraio. Eppure il video diffuso dalla polizia mostra una storia ra ... msn.com Gagliano del Capo, travolge un pedone con l'auto e fugge: individuato poche ore dopo un Oss 26enne x.com Tutto sulla mafia e altre notizie di cronaca. . Travolge e uccide un cane con l’auto poi scappa. Il videomessaggio di Leonardo L’episodio è’ accaduto in via dell’Acropoli ad Arezzo. Un’automobilista ha travolto e ucciso un cagnolino, Choco, un meticcio di - facebook.com facebook