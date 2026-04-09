Dal 10 al 12 aprile si svolge la quarta edizione di “Vedi Napoli e poi Mangia”. Durante l’evento, vengono proposte diverse specialità della cucina napoletana, tra cui alici fritte, maccheroni alla lardiata e pastiera napoletana. L’iniziativa si tiene in vari luoghi della città e prevede la partecipazione di ristoratori e produttori locali. L’obiettivo è valorizzare le tradizioni gastronomiche della zona attraverso degustazioni e dimostrazioni culinarie.

Gli appuntamenti dal 10 al 12 aprile per la quarta edizione di "Vedi Napoli e poi Mangia". Le pietanze protagoniste: alici fritte, maccheroni alla lardiata, pastiera napoletana. Prosegue con successo la quarta edizione di “Vedi Napoli e poi Mangia”, rassegna ideata, sostenuta e promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Direzione artistica e curatela scientifica dell’antropologo Marino Niola. Tutti gli eventi sono gratuiti. Per partecipare agli appuntamenti è necessaria la prenotazione su eventbrite. Venerdì 10 aprile, alle 11:00,appuntamento al Circolo ILVA Bagnoli con “Le alici fritte. Croccante argento del Golfo”. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Vedi Napoli e poi Mangia, gli appuntamenti dal 10 al 12 aprile

Vedi Napoli e poi Mangia, gli appuntamenti dal 3 al 6 aprileTra sapori della tradizione enogastronomica napoletana e performance musicali, prosegue la quarta edizione di “Vedi Napoli e poi Mangia”.

Les fiancées de l'Empire (Série) Sous Napoléon, amour, pouvoir et trahison s’entrelacent

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Alici fritte, maccheroni alla lardiata e pastiera: le pietanze protagoniste di Vedi Napoli e poi Mangia dal 10 al 12 aprileDomenica 12 aprile, alle 11:00, al Monastero delle Trentatré protagonista sarà La pastiera napoletana. Un dolce che sa di primavera. Relatrice: Eleonora Cozzella. Degustazione a cura dello chef ... napolitoday.it

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“Vedi Napoli e vivi”: la città che non si osserva, si attraversa Ci sono luoghi che si visitano e altri che si vivono. Napoli, da sempre, appartiene alla seconda categoria. Lo raccontava già Arthur John Strutt con una visione sorprendentemente attuale. “Vedi Napol - facebook.com facebook

“Vedi Napoli e poi mangia” tra arte e sapori x.com