Nel parco del Belgiardino si sta svolgendo un intervento di ristrutturazione che coinvolge la piscina per adulti. Una ruspa, operai e diversi mezzi stanno lavorando sul sito, creando un via vai costante. L’obiettivo è completare i lavori e riaprire la struttura entro l’estate. La zona è attualmente interessata da attività di cantiere visibile a chi si trova nelle vicinanze.

Una ruspa, operai al lavoro e un continuo via vai di mezzi: il cantiere della piscina degli adulti al Belgiardino è in fermento. Dopo mesi di attesa e rallentamenti, i lavori per la riqualificazione della vasca sono entrati in una nuova fase, accompagnata anche da un passaggio amministrativo significativo. Il Comune ha infatti autorizzato un subappalto: la ditta aggiudicataria, la Paolo Beltrami Costruzioni Spa di Paderno Ponchielli (Cr), ha affidato parte delle opere edili alla Gemax Srl, azienda con sede a Martinengo (Bg), per un importo di circa 97mila euro. Si tratta di operazioni legate alla realizzazione delle strutture e delle finiture della vasca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vasca Belgiardino. L’obiettivo: riaprire in estate

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