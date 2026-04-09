Vannelli | La mia Traiana farà soffrire il Montevarchi

Mauro Vannelli, attualmente in carica onoraria, mantiene il ruolo di presidente della Traiana, squadra di calcio con radici storiche nella regione. È riconosciuto come il fondatore che ha promosso la ripresa del club attraverso la fusione avvenuta nel 2015, che ha portato alla creazione del Terranuova Traiana. Recentemente, ha dichiarato che la sua squadra intende infliggere una sconfitta al Montevarchi nella prossima partita.

La carica adesso è onoraria ma Mauro Vannelli resta sempre il presidentissimo. Storico numero uno della Traiana, ebbe il grande merito di favorire la ripartenza del sodalizio biancorosso, grazie alla fusione che sancì nel 2015 la nascita del Terranuova Traiana. A tre giorni dalla sfida in salsa valdarnese del Brilli Peri, il dirigente più longevo del calcio toscano parla a ruota libera del suo legame con il Montevarchi e della compagine di Becattini che approda all’appuntamento con 46 punti, 5 in più dei rossoblù. Un club che ha sempre avuto un posto di riguardo nella vita professionale di Vannelli, anche come fotografo e nella veste di radiocronista ai tempi della serie C dei rossoblù. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vannelli: "La mia Traiana farà soffrire il Montevarchi" Furto all’Ottica Vannelli di Montevarchi: sparisce un occhiale da 300 euroArezzo, 26 febbraio 2026 – Questa mattina, poco prima delle 10, un furto ha scosso l’Ottica Vannelli in via Roma a Montevarchi. Giovani talenti dell’Aquila Montevarchi e del Terranuova Traiana al Torneo di ViareggioArezzo, 03 marzo 2026 – Il centrocampista Alessandro Galeota e l’attaccante Francesco Galastri dell’Aquila Montevarchi, insieme Gabriele Fantoni del...