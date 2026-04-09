In Ungheria, la campagna elettorale per le elezioni parlamentari di domenica prossima procede su due fili principali, che a tratti si sovrappongono. Vance, un importante esponente politico, ha fatto alcune dichiarazioni riguardo alla Russia e alle fughe di notizie, mentre il primo ministro ha condiviso recenti aggiornamenti sulla situazione politica. I discorsi si susseguono con una certa continuità, creando un quadro di attività elettorale che si sviluppa su più fronti.

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© Cms.ilmanifesto.it - Vance, la Russia e fughe di notizie: le ultime di Orbán

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Sky tg24. . Il vicepresidente statunitense JD Vance ha commentato le accuse provenienti dall'Iran riguardo a una "violazione dell'accordo di cessate il fuoco", affermando che "gli iraniani pensavano che l'accordo includesse il Libano, ma non è cosi'". Vance nel - facebook.com facebook

PODCAST | L'Ungheria al voto, la spinta di Vance non basta a Orban (di Valentina Brini) #ANSA x.com