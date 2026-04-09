Durante il suo viaggio in Ungheria, il vicepresidente americano ha dichiarato che la premier italiana ha fornito un aiuto. Tuttavia, non sono stati specificati i dettagli di questa assistenza. La visita si svolge in vista delle prossime elezioni, con l’obiettivo di sostenere il leader ungherese. La dichiarazione è stata rilasciata nel contesto di un tour ufficiale nel Paese europeo.

Nel corso del suo tour ungherese a sostegno di Viktor Orbán, in vista delle elezioni di domenica prossima, il vicepresidente americano J.D. Vance si è detto molto deluso dalle leadership europee sulla guerra in Ucraina, aggiungendo in compenso che «Giorgia Meloni in Italia è stata di grande aiuto», che «persino alcune capitali europee sono state d’aiuto, almeno dietro le quinte», anche se nessuno, sia chiaro, è stato utile come «Viktor». Vale a dire il principale cavallo di Troia putiniano in Europa, di cui sono state appena rese pubbliche le telefonate in cui offriva i suoi servizi al capo del Cremlino, mentre il ministro degli Esteri ungherese telefonava al suo omologo russo aggiornandolo in tempo reale sulle decisioni dei vertici dell’Unione europea e persino promettendo di fargli avere i relativi documenti tramite l’ambasciata. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Vance dice che Meloni è stata d’aiuto. Si può sapere come?

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