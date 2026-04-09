Valmontone Magicland in scena Golden
A MagicLand è andato in scena “Golden”, il nuovo musical K-pop che combina musica, coreografie elaborate e interazioni con il pubblico. La rappresentazione vede protagonisti idol e figure demoniache, creando uno spettacolo dal vivo con un forte impatto visivo e ritmo. La produzione ha attirato l’attenzione dei visitatori, offrendo un’esperienza che unisce musica e spettacolo in modo coinvolgente e dinamico.
Debutta a MagicLand “GOLDEN”, il nuovo musical K-pop che porta sul palco idol e demoni in uno spettacolo dal vivo capace di unire musica, coreografie spettacolari e interazione con il pubblico, trasformando ogni rappresentazione in un’esperienza dinamica e coinvolgente.Prodotto in esclusiva per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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