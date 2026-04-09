Valmontone Magicland in scena Golden

A MagicLand è andato in scena “Golden”, il nuovo musical K-pop che combina musica, coreografie elaborate e interazioni con il pubblico. La rappresentazione vede protagonisti idol e figure demoniache, creando uno spettacolo dal vivo con un forte impatto visivo e ritmo. La produzione ha attirato l’attenzione dei visitatori, offrendo un’esperienza che unisce musica e spettacolo in modo coinvolgente e dinamico.