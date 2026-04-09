Valentina Gigante A cuore aperto

Nuovo fronte di espansione artistica ed evoluzione professionale per l'artista e psicologa di bordo veneziana, Valentina Gigante, a poche ore dall'apertura della mostra “A cuore aperto" - dall'11 aprile al 3 maggio - in occasione dell'esposizione delle tavole originali del fumetto, “Il dono. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Guardalben a cuore aperto: «Ho rischiato di rimanere paralizzato. Al rientro mi sentivo uno schifo, ho sofferto di depressione. Mi chiamavano il ‘gigante di cristallo’»Calciomercato Roma: c’è uno scoglio da superare per non perdere Pellegrini a zero.

Valentina Gigante è psicologa di bordo, contribuisce a gestire stress e criticità del personale della grande nave che trasporta merci e passeggeroVeneziana, laureata in Psicologia Sperimentale a indirizzo neuropsicologico, Valentina Gigante dopo un periodo di ricerca in neuroscienze tra...

Zafferana borgo dal fuoco e dal tempo scolpito.