Valentina Arrighetti e Gaia Moretto hanno annunciato sui social la nascita del loro primo bambino, Gioele. Le due hanno condiviso con i loro follower questa notizia senza fornire ulteriori dettagli. La comunicazione è avvenuta tramite i canali social, dove hanno pubblicato un messaggio dedicato alla nascita del bambino. Nessuna altra informazione è stata resa pubblica riguardo alla data o alle circostanze della nascita.

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto hanno condiviso con i loro follower una notizia speciale: la nascita del loro primo figlio, Gioele. Le due ex pallavoliste della nazionale italiana hanno scelto Instagram per raccontare questo momento importante, pubblicando un carosello di immagini e video, accompagnate da una divertente cronistoria dell’evento. “Ore 11 ‘Dai su facciamo ste foto con il pancione al volo’ – si legge nella caption – Ore 12.15 (non documentato da foto) ci chiamano per induzione non programmata entro sera. Ore 16.30 partiamo per l’ospedale. Ore 19 sistemate in camera dopo i controlli. Ore 22 inizia l’induzione e i diversi monitoraggi”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Valentina Arrighetti e Gaia Moretto, la “breve cronistoria” della nascita di Gioele

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