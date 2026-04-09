Valentina Arrighetti e Gaia Moretto la breve cronistoria della nascita di Gioele

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto hanno annunciato sui social la nascita del loro primo bambino, Gioele. Le due hanno condiviso questa notizia con i loro follower, senza fornire ulteriori dettagli. La comunicazione riguarda esclusivamente la nascita del neonato, senza riferimenti a circostanze specifiche o altre informazioni personali.

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto hanno condiviso con i loro follower una notizia speciale: la nascita del loro primo figlio, Gioele. Le due ex pallavoliste della nazionale italiana hanno scelto Instagram per raccontare questo momento importante, pubblicando un carosello di immagini e video, accompagnate da una divertente cronistoria dell’evento. “Ore 11 ‘Dai su facciamo ste foto con il pancione al volo’ – si legge nella caption – Ore 12.15 (non documentato da foto) ci chiamano per induzione non programmata entro sera. Ore 16.30 partiamo per l’ospedale. Ore 19 sistemate in camera dopo i controlli. Ore 22 inizia l’induzione e i diversi monitoraggi”.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Valentina Arrighetti e Gaia Moretto, la “breve cronistoria” della nascita di Gioele Leggi anche: Valentina Arrighetti e Gaia Moretto, le ex pallavoliste aspettano un figlio: l’annuncio dolcissimo