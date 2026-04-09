Valanga a Campo Imperatore | terminate le operazioni di bonifica non risultano persone coinvolte VIDEO

Le operazioni di bonifica dopo la valanga nei Valloni di Campo Imperatore, sul massiccio del Gran Sasso, sono state concluse dal Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo. Non risultano persone coinvolte o ferite nell'evento. La neve si è staccata in una zona frequentata da escursionisti, portando all’intervento di soccorritori e squadre di emergenza. La vicenda si è conclusa senza conseguenze per i presenti nell’area.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo ha concluso le operazioni di bonifica della valanga distaccatasi nell’area dei Valloni di Campo Imperatore, sul massiccio del Gran Sasso.Le attività hanno previsto sorvoli dell’area con l’elicottero del 118 decollato dall’Aquila, ricerca con. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Via alle operazioni di bonifica dell’ordigno bellico a Empoli: evacuate 5mila personeMobilitati enti, forze dell'ordine e protezione civile fin dalle 6,30 del mattino. Gran Sasso, valanga ai valloni di Campo Imperatore: verifiche in corso(Adnkronos) – Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è impegnato nelle operazioni di verifica e controllo a seguito di una valanga che si è... Temi più discussi: Gran Sasso, valanga ai valloni di Campo Imperatore: verifiche in corso; Pasquetta in Abruzzo, attenzione all’allerta valanghe; Progetto Sperimentale Campo Imperatore: Vigili del Fuoco impegnati in un progetto pilota per la sicurezza in montagna | VIDEO; Neve record al Gran Sasso: il ciclone Erminio sommerge il Rifugio Garibaldi e Campo Imperatore. Valanga a Campo Imperatore, non dovrebbero esserci persone coinvolteIn quota soccorritori ed elicotteri. In volo anche droni con termocamere. Nell'area erano presenti sciatori impegnati in un fuoripista ... rainews.it Valanga a Campo Imperatore, in Abruzzo: verifiche in corso per eventuali persone coinvolteUna valanga di notevoli dimensioni si è staccata nelle scorse ore sul massiccio del Gran Sasso, precisamente nella zona dei Valloni di Campo Imperatore, ... inmeteo.net Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo hanno portato a termine le operazioni di bonifica della valanga distaccatasi nell'area dei Valloni di Campo Imperatore, sul massiccio del Gran Sasso. Le attività hanno compreso: Sorvoli con elicottero - facebook.com facebook Valanga a Campo Imperatore, si cercano eventuali persone travolte x.com