Nel Principato di Monaco, con una popolazione di circa 23.000 abitanti e una superficie di soli 0,44 chilometri quadrati, alcune figure sportive stanno guadagnando sempre più attenzione. Tra queste, Vacherot sta crescendo in popolarità, attirando l'interesse degli appassionati locali. La sua presenza sta mettendo in ombra altri atleti del luogo, anche quelli coinvolti in attività di alto livello come il motorsport.

Il Principato di Monaco ha circa 23.000 abitanti su un territorio di 0,44 km quadrati. Una piccola Nazione nota in tutto il mondo per il suo glamour, per la propria storia, per la propria ricchezza economica e per la celebrità del suo Sovrano (sua Altezza Reale Principe Alberto II), ma anche per due eventi sportivi che vengono ospitati annualmente: il Gran Premio di F1 e il Masters 1000 di Montecarlo. Tra motori e tennis, il Principato finisce sotto i riflettori degli appassionati, senza dimenticarsi della squadra di calcio che milita nella Ligue 1 francese e della formazione di basket che trova modo di distinguersi in Eurolega. Monaco ha però avuto pochi volti simbolo a livello sportivo ai massimi livelli internazionali, fino all’entrata in scena di Charles Leclerc ai piani alti della F1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vacherot sempre più eroe dello sport monegasco: sta scavalcando anche Leclerc?

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Vedo un possibile match Sinner - Vacherot in cui indubbiamente il galletto non avrà scampo. - facebook.com facebook