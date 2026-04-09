Uso dello smartphone a scuola | criteri condivisi per una gestione educativa e sostenibile Scarica la nota per i docenti

Una nuova nota di indirizzo è stata pubblicata per i docenti, con l’obiettivo di stabilire criteri condivisi sulla gestione dell’uso dello smartphone durante le lezioni. Il documento fornisce indicazioni pedagogiche e organizzative per affrontare le situazioni in cui gli studenti utilizzano in modo improprio i dispositivi mobili. È disponibile per il download e si rivolge a tutto il personale docente coinvolto nelle attività scolastiche.

La presente Nota di indirizzo è finalizzata a fornire ai docenti un quadro pedagogico-organizzativo condiviso per la gestione dell’uso improprio dello smartphone durante le attività didattiche. Scarica la nota – Riservata agli abbonati Non sei abbonato? Come funzionano gli abbonamenti: Abbonamento a Gestire la scuola, si compone di: accesso ad un’area riservata per Dirigenti, staff, segreterie e DSGA. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Lifeline School e la scuola che sostiene: prospettive pedagogiche, dispositivi didattici e criteri di valutazione per una scuola ad alta tenuta educativaPer lungo tempo il discorso sulla scuola si è concentrato soprattutto su alcune grandi funzioni considerate essenziali: trasmettere conoscenze,...

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This is How to Kill Self Doubt, End Procrastination & Build Momentum

Temi più discussi: Giappone, un’ordinanza chiede di limitare l’uso dello smartphone a due ore al giorno (anche agli adulti); Uso dello smartphone durante le attività scolastiche: chiarimenti educativi e corresponsabilità scuola–famiglia. Un modello di circolare per le famiglie; Smartphone a scuola, con il divieto migliorano voti, attenzione e socialità; Smartphone a scuola: iniziative, regole e divieti. Valditara: dati incoraggianti dal monitoraggio del ministero.

Giappone, un’ordinanza chiede di limitare l’uso dello smartphone a due ore al giorno (anche agli adulti)Il testo, pur riconoscendo che i dispositivi tecnologici sono «utili e indispensabili nella vita quotidiana», raccomanda che gli alunni delle scuole elementari e i bambini più piccoli smettano di usar ... vanityfair.it

In Giappone una città ha limitato l'uso degli smartphone a massimo 2 ore al giornoA Toyoake, in Giappone, introdotte linee guida per limitare l'uso degli smartphone tra i giovani, senza divieti o sanzioni. tech.everyeye.it

Giro di vite sull’uso improprio dei commenti. Obbligo di dimostrare l’esperienza reale e divieto di incentivi. Le piattaforme dovranno garantire maggiore trasparenza e controlli più stringenti - facebook.com facebook

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