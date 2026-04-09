Uscita di strada e ribaltamento sulla Bidentina | tra i feriti anche un minorenne

Giovedì pomeriggio, lungo la strada Bidentina, un veicolo è uscito di strada e si è ribaltato, provocando tre feriti. Tra le persone coinvolte c’è anche un minorenne. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

E’ di tre feriti, tra cui un minore, il bilancio di un incidente stradale con cappottamento avvenuto giovedì pomeriggio lungo la Bidentina. Il veicolo, per dinamiche al vaglio delle forze dell’ordine, è uscito di strada, ribaltandosi su un fianco. All'interno dell'abitacolo viaggiavano tre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Ancora un incidente sulla Bidentina: auto esce di strada e finisce in un fosso profondo 5 metri Scontro frontale tra 2 auto sulla Sp26 tra Cavenago d'Adda e San Martino in Strada: 4 feritiCavenago d'Adda (Lodi), 7 aprile 2026 – Schianto frontale la sera di Pasquetta, lungo la provinciale 26, nel territorio di San Martino in Strada. Argomenti più discussi: Uscita di strada lungo la scarpata, nell'auto c'erano due anziani; Esce di strada con l'auto, anziano ferito a Saliceto; Auto esce di strada e finisce nella scarpata, donna soccorsa con Pegaso; Pauroso incidente in montagna: un'auto esce di strada e precipita lungo il pendio. A bordo due uomini: uno dei feriti è stato elitrasportato in ospedale. Uscita di strada da brividi a Montano Lucino in Varesina: distrugge l’auto e finisce in ospedale in prognosi riservataE' successo in serata. Vettura seriamente danneggiata, la conducente portata al Sant'Anna. Nessun altro mezzo coinvolto, ha fatto tutto da sola. ciaocomo.it A vent’anni dall’uscita dei due volumi originali, la saga della Sposa torna in sala in un’unica, monumentale versione da oltre quattro ore. Analizziamo tutte le novità e le scene inedite del montaggio definitivo sognato da Tarantino. - facebook.com facebook Il sistema di ingresso/uscita è un nuovo sistema europeo di gestione delle frontiere che consente di registrare i viaggiatori che entrano nell’UE per un breve soggiorno. A partire dal 10/04/2026, il sistema sarà pienamente operativo. Maggiori informazioni: trave x.com