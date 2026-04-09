USA marzo rovente | record termici e siccità estrema senza precedenti

A marzo negli Stati Uniti si sono registrati temperature record, le più alte degli ultimi 132 anni, accompagnate da una siccità estrema che non si era mai verificata prima. Le rilevazioni meteorologiche mostrano un quadro di grande anomalia termica, con valori che hanno superato ogni precedente limite. La situazione riguarda ampie zone del paese e si distingue per la sua intensità rispetto agli anni passati.

Le rilevazioni meteorologiche provenienti dagli Stati Uniti continentali descrivono un quadro di estrema anomalia termica, con il mese di marzo che ha segnato il picco più alto degli ultimi 132 anni. La media delle temperature ha toccato i 10,47°C, distaccandosi di ben 5,19°C rispetto ai valori medi registrati nel ventesimo secolo e superando il precedente primato del 2012. Questo scenario si inserisce in un ciclo climatico dove 6 dei 10 mesi più caldi mai documentati sono avvenuti nell’ultimo decennio, culminando in un periodo compreso tra aprile 2025 e marzo 2026 che è stato ufficialmente classificato come l’anno più caldo della storia per il territorio statunitense. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA, marzo rovente: record termici e siccità estrema senza precedenti Milano Cortina 2026 da record: ascolti tv e streaming senza precedenti in Europa e negli USAMentre la bandiera a cinque cerchi inizia il suo viaggio verso le Alpi Francesi per l'appuntamento del 2030, il bilancio conclusivo di Milano Cortina... Puglia, il paradosso dell'acqua: dalla siccità estrema al rischio di svuotare le digheLa Puglia sta vivendo un paradosso climatico: dopo mesi passati a guardare con angoscia i fondali screpolati degli invasi e a razionare l'acqua per...