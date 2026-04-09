Urano iraniano sotto i riflettori | Trump minaccia Teheran

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sono aumentate bruscamente, poche ore dopo la firma di una tregua tra le due parti. In un contesto di crescente pressione, il governo statunitense ha emesso una minaccia diretta a Teheran, mentre le relazioni tra i due paesi si sono fatte più tese. La situazione si sviluppa in un clima di incertezza, con i negoziati diplomatici che sembrano essere in bilico.

Le tensioni tra Washington e Teheran hanno subito un’accelerazione improvvisa, mettendo a dura prova la fragile tregua siglata solo ventiquattr’ore fa. Al centro della disputa si trova il destino di circa 440 chili di uranio arricchito al 60%, una massa critica che Donald Trump promette di gestire con fermezza, mentre le autorità iraniane rivendicano la legittimità del proprio programma nucleare all’interno di un piano strutturato in dieci punti. Il presidente statunitense ha ribadito con forza la sua determinazione nel impedire che l’Iran acceda alle armi atomiche, sostenendo che l’obiettivo primario della strategia militare avviata inizialmente sia stato raggiunto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Urano iraniano sotto i riflettori: Trump minaccia Teheran Leggi anche: Trump minaccia Iran, attacco armato se non si raggiunge accordo su nucleare. Teheran risponde: «non negoziamo sotto minaccia» Nuovi raid israeliani su Teheran, il regime iraniano minaccia ritorsioni in medio orienteI FATTI PRINCIPALI, IN BREVE Nuovi raid israeliani su Teheran il prezzo del petrolio continua a salire e supera i 113 dollari al barile. LI RIPORTEREMO ALL'ETÀ DELLA PIETRA | Trump minaccia l'Iran