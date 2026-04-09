Da giovedì 9 aprile 2026, alle ore specificate, va in onda una nuova serie ambientata nell’Appennino. La produzione racconta le vicende di un ufficiale di polizia che si trova a operare in questa zona montuosa. La serie si compone di un numero determinato di puntate, e sarà possibile seguirla in streaming attraverso le piattaforme di distribuzione digitale. La narrazione si concentra sulle attività dell’agente e sui personaggi coinvolti.

Uno sbirro in Appennino: trama, cast, quante puntate e streaming. Da giovedì 9 aprile 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Uno sbirro in Appennino, la nuova serie tv prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction che pone al centro della narrazione un territorio inesplorato da un punto di vista cinematografico e televisivo. Alla regia Renato De Maria. Una serie poliziesca che intreccia mistero, dramma e relazioni ma, grazie alla sceneggiatura firmata da Fabio Bonifacci, apre uno scorcio sull’Appennino che – dichiara il regista – “non a caso è la parola che completa il titolo e dà un significato e un tono preciso al nostro lavoro”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Uno sbirro in Appennino: tutto quello che c’è da sapere

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Uno sbirro in Appennino, recensione: la fiction RAI è ambiziosa (ma ancora imperfetta)Recensione di 'Uno sbirro in Appennino', la fiction Rai con Claudio Bisio: una storia tra poliziesco e commedia, con l’Appennino emiliano protagonista, ambiziosa ma ancora imperfetta nella scrittura. movieplayer.it

Uno sbirro in Appennino inizia stasera su Rai 1. Lo seguirete Debutta Claudio Bisio nella fiction poliziesca che avrà anche toni leggeri come siamo abituati dalla sua comicità. Quattro puntate dove Bisio sarà il commissario Vasco Benassi in luoghi dove re - facebook.com facebook

Benvenuti a Muntagò: al via "Uno sbirro in Appennino" x.com