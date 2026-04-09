Quante puntate sono previste per Uno sbirro in Appennino, la nuova serie tv in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima giovedì 9 aprile 2026; la quarta e ultima – salvo cambi di programma – giovedì 30 aprile 2026. Di seguito la programmazione completa: Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Uno sbirro in Appennino? Ogni episodio andrà in onda il giovedì sera dalle ore 21,30 alle ore 23,40. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti. Dove vedere Uno sbirro in Appennino in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Uno sbirro in Appennino: quante puntate, durata e quando finisce

The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: quante puntate, durata e quando finisceThe Floor – Ne Rimarrà Solo Uno 2026: quante puntate, durata e quando finisce il game show di Rai 2 Quante puntate sono previste per The Floor – Ne...

Uno sbirro in Appennino, cast e trama: quante puntate sono e dove vedere la serie tv con Caludio BisioC’è aria di novità nel palinsesto di Rai 1 e questa volta arriva direttamente dalle montagne.

Temi più discussi: Claudio Bisio è Uno sbirro in Appennino; Claudio Bisio è 'Uno sbirro in Appennino'. Dal 9 aprile su Rai 1; Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio Bisio; Claudio Bisio, 'io uno sbirro in Appennino' / Video.

Uno sbirro in Appennino: tutto quello che c’è da sapereUno sbirro in Appennino: trama, cast, quante puntate e streaming della serie tv in onda su Rai 1. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it

Uno sbirro in Appennino, recensione: la fiction RAI è ambiziosa (ma ancora imperfetta)Recensione di 'Uno sbirro in Appennino', la fiction Rai con Claudio Bisio: una storia tra poliziesco e commedia, con l’Appennino emiliano protagonista, ambiziosa ma ancora imperfetta nella scrittura. movieplayer.it

Uno sbirro in Appennino inizia stasera su Rai 1. Lo seguirete Debutta Claudio Bisio nella fiction poliziesca che avrà anche toni leggeri come siamo abituati dalla sua comicità. Quattro puntate dove Bisio sarà il commissario Vasco Benassi in luoghi dove re - facebook.com facebook

Benvenuti a Muntagò: al via "Uno sbirro in Appennino" x.com