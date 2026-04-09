© US Boom PR Lorenzo Burlando e Erika Kuenka Nella serie Uno Sbirro in Appennino, ci sono alcuni volti che il pubblico di Rai 1 ha imparato a conoscere negli ultimi anni. Uno è quello di Elisa D’Eusanio, la Teresa di Doc – Nelle Tue Mani, gli altri sono quelli di Chiara Celotto, la figlia di Vincenzo Malinconico – Avvocato D’Insuccesso e di Michele Savoia, l’archivista de Il Clandestino: interpretano tre poliziotti che insieme formano la squadra del commissario Benassi (Claudio Bisio). Conosciamo loro e tutti gli altri personaggi della serie Rai. Claudio Bisio è Vasco Benassi. © US Boom PR Lorenzo Burlando e Erika Kuenka Commissario di polizia sessantenne, Benassi è un investigatore esperto, ma spesso impulsivo e poco incline a seguire le regole. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Uno Sbirro in Appennino, i personaggi

Claudio Bisio diventa Uno Sbirro in AppenninoDiversi anni fa Claudio Bisio e Valentina Lodovini recitarono insieme in Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord e da giovedì 9 aprile saranno...

Uno sbirro in Appennino, intervista ad Elisa Di Eusanio

Temi più discussi: Claudio Bisio è Uno sbirro in Appennino; Claudio Bisio è 'Uno sbirro in Appennino'. Dal 9 aprile su Rai 1; Claudio Bisio, 'io uno sbirro in Appennino' / Video; Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio Bisio.

Claudio Bisio è Uno sbirro in Appennino: stasera la prima puntata della fiction ambientata a MuntagòU n nuovo poliziotto si aggira per i corridoi di mamma Rai. Stasera sbarca su Rai 1 alle 21.30 Uno sbirro in Appennino, la nuova serie tv di Renato De Maria con Claudio Bisio, nei panni di Vasco Benas ... iodonna.it

Uno sbirro in Appennino, dove è stata girata: trama, cast e perché vedere la nuova serie con Claudio BisioDebutta questa sera su Rai 1 Uno sbirro in Appennino, la nuova fiction con Claudio Bisio protagonista. Tra mistero, relazioni e paesaggi suggestivi, la serie promette di ... ilmessaggero.it

Uno sbirro in Appennino inizia stasera su Rai 1. Lo seguirete Debutta Claudio Bisio nella fiction poliziesca che avrà anche toni leggeri come siamo abituati dalla sua comicità. Quattro puntate dove Bisio sarà il commissario Vasco Benassi in luoghi dove re - facebook.com facebook

Benvenuti a Muntagò: al via "Uno sbirro in Appennino" x.com