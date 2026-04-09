Nel nuovo numero di Novella 2000, disponibile in edicola dall’8 aprile, si parla della serie televisiva “Uno sbirro in Appennino” con Claudio Bisio, che andrà in onda su Rai 1 a partire dal 9 aprile 2026. L’articolo include anche un’intervista in cui Bisio descrive il racconto come un mix di elementi comici e drammatici. La serie rappresenta un nuovo progetto televisivo che vede protagonista l’attore.

Nel nuovo numero di Novella 2000, in edicola dall’8 aprile, anche il racconto della nuova serie con Claudio Bisio, Uno sbirro in Appennino, al via su Rai 1 da giovedì 9 aprile 2026. Una storia di mistero e relazioni familiari nella nuova serie di Rai 1 (in onda dal 9 aprile in prima serata) Uno sbirro in Appennino. Protagonista assoluto, il commissario Vasco Benassi, interpretato da Claudio Bisio. Poliziotto sessantenne, è conosciuto a Bologna come il miglior sbirro della città. Dopo un errore, viene trasferito nel suo paese d’origine, Muntagò, un paese dell’Appennino bolognese dove le tradizioni resistono al tempo e lo spopolamento si fa sentire. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Uno sbirro in Appennino, Bisio svela: “È un racconto dove il comico e il drammatico convivono”

Uno Sbirro in Appennino: dove è stata girata la nuova serie Rai con Claudio BisioLa nuova serie Rai Uno Sbirro in Appennino segna il ritorno di Claudio Bisio in un ruolo che mescola ironia, mistero e un forte legame con le radici.

Uno sbirro in Appennino, cast e trama: quante puntate sono e dove vedere la serie tv con Caludio BisioC’è aria di novità nel palinsesto di Rai 1 e questa volta arriva direttamente dalle montagne.

Temi più discussi: Uno sbirro in Appennino; Claudio Bisio è Uno sbirro in Appennino; Claudio Bisio è 'Uno sbirro in Appennino'. Dal 9 aprile su Rai 1; Uno sbirro in Appennino.

Al via la serie Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio: anticipazioni, cast e numero di puntateParte oggi, giovedì 9 aprile 2026, la nuova serie tv con Claudio Bisio Uno sbirro in Appennino: scopriamo le anticipazioni, il cast e il ... alfemminile.com

Uno sbirro in Appennino, dal 9 aprile 2026 su Rai 1Uno sbirro in Appennino, serie con Claudio Bisio protagonista arriva dal 9 aprile 2026 su Rai 1 in prima serata e in prima visione. tvserial.it

RaiAccessibilità. . #ClaudioBisio è il protagonista di "Uno sbirro in Appennino", la nuova serie sullo scaltro commissario Vasco Benassi, in onda da domani sera su Rai1. Guido Barlozzetti l'ha intervistato insieme ad altri membri del cast. Per scoprire altri conte - facebook.com facebook

Brucia ancora l’Appennino: “Fiamme alimentate dal vento” x.com