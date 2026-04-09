Nella scorsa stagione di Champions League, Liverpool e PSG si sono incontrate agli ottavi di finale. Nella partita di andata, la squadra di Arne Slot ha vinto in trasferta per 1-0 al Parco dei Principi. Durante questa competizione, è stato segnato uno dei gol più belli del torneo, anche se non viene specificato a quale delle due squadre appartenga.

Lo scorso anno Liverpool e PSG si erano affrontati un turno prima in Champions League, agli ottavi, e nella partita di andata la squadra di Arne Slot era riuscita ad andare via dal Parco dei Principi con una vittoria per 0-1. Ma il punteggio nel calcio può essere bugiardo, si sa. Quella dello scorso anno era stata la partita perfetta di Alisson Becker, autore di 9 parate e del lancio che a pochi minuti dalla fine aveva fatto nascere il gol della vittoria. Poi al ritorno quella di Luis Enrique ha pareggiato il risultato e alla fine ha avuto la meglio ai calci di rigore. Quest’anno, almeno a giudicare dalla partita di andata, non ci sarebbe neanche bisogno di giocare quella di ritorno. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Uno dei gol più belli di questa Champions League

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I calciatori con più gol in una Champions League

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