Un’isola medioevale nel cuore di Genova - visita accompagnata con degustazione
Sabato 18 aprile alle 16:00 si terrà una visita guidata nel quartiere del Sestiere del Molo, che viene definito come un’isola medievale nel centro di Genova. L’evento prevede un percorso tra le trasformazioni storiche di questa zona, seguito da una degustazione di prodotti tipici locali. La visita offre l’opportunità di esplorare un’area che conserva elementi dell’epoca medievale nel contesto della città moderna.
Sabato 18 aprile alle ore 16:00 torna l’appuntamento con "Un’isola medioevale nel cuore di Genova", un pomeriggio alla scoperta delle trasformazioni del quartiere del Sestiere del Molo, considerato “un’isola medioevale” nel cuore della Genova moderna, seguito da degustazione di prodotti tipici. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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