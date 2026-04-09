Unipd si distingue nel panorama accademico europeo, ottenendo il primo posto in Italia e il nono a livello continentale per i fondi ricevuti dalla Commissione europea destinati a progetti di ricerca. L’università del Veneto ha ottenuto un finanziamento complessivo di 6 milioni di euro, consolidando la sua presenza tra le istituzioni più sostenute in ambito europeo. La cifra rappresenta un riconoscimento alla qualità delle iniziative scientifiche promosse dall’ateneo.

L’Università di Padova ha raggiunto una posizione di vertice nel accademico europeo, piazzandosi al primo posto in Italia e al nono posto in tutta Europa per il volume di progetti finanziati dalla Commissione europea. La notizia riguarda l’assegnazione di oltre 6 milioni di euro derivanti dal bando Horizon Europe, nello specifico l’azione Marie Sklodowska-Curie Doctoral Networks 2025, che sosterrà un totale di 14 iniziative di ricerca. Questo risultato mette in luce la capacità del sistema universitario veneto di intercettare risorse strategiche per lo sviluppo scientifico e tecnologico del territorio. La ricerca come motore della competitività regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Unipd trionfa in Europa: 6 milioni per la ricerca del Veneto

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