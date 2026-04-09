Un' indagine pittorica durata trent' anni | in mostra Carlo Cola 1995-2025

Da sabato 11 aprile a lunedì 3 maggio, presso la Chiesa di Sant’Agostino a Cesena, si svolge una mostra dedicata a Carlo Cola. L'esposizione ripercorre trent'anni di attività artistica, dal 1995 al 2025, e presenta una selezione di opere realizzate nel tempo. La mostra offre l'opportunità di osservare l'evoluzione stilistica e tecnica dell'artista nel corso degli anni.

Da sabato 11 aprile al 3 maggio negli spazi della Chiesa di Sant’Agostino di Cesena si terrà la retrospettiva di pittura “Carlo Cola. Opere dal 1995 al 2025".La mostra comprende un’ampia scelta dei lavori più significativi che hanno segnato il percorso dell’artista cesenate in questo trentennio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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